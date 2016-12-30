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Дмитрий Медведев: «Пусть новый год откроет новые возможности в осуществлении планов и интересных проектов в самых разных областях»

Поздравление Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Уважаемый Вадим Владимирович!

Примите мои сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством.
 
Эти замечательные зимние праздники наполнены особой атмосферой, рождают радостные чувства и светлые надежды. По традиции мы отмечаем их в семейном кругу. Желаем родным и близким людям счастья.

Провожая уходящий год, каждый из нас вспоминает его яркие моменты, надеется на добрые перемены и мечтает о будущем.

Пусть новый год откроет новые возможности в осуществлении планов и интересных проектов в самых разных областях. И пусть наступающий 2017-й будет благополучным и счастливым.

Желаю Вам и Вашим близким здоровья и всего наилучшего.
Д. Медведев.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Орловской области.
30 декабря 2016 года



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