Новости версия для печати

Дмитрий Медведев: «Пусть новый год откроет новые возможности в осуществлении планов и интересных проектов в самых разных областях»

Уважаемый Вадим Владимирович!



Примите мои сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством.



Эти замечательные зимние праздники наполнены особой атмосферой, рождают радостные чувства и светлые надежды. По традиции мы отмечаем их в семейном кругу. Желаем родным и близким людям счастья.



Провожая уходящий год, каждый из нас вспоминает его яркие моменты, надеется на добрые перемены и мечтает о будущем.



Пусть новый год откроет новые возможности в осуществлении планов и интересных проектов в самых разных областях. И пусть наступающий 2017-й будет благополучным и счастливым.



Желаю Вам и Вашим близким здоровья и всего наилучшего.

Д. Медведев.