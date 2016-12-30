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Александр Беглов: «Пусть 2017 год станет успешным и плодотворным во всех добрых делах, подарит много радостных и светлых дней!»

В поздравительной телеграмме говорится:



Поздравляю Вас и весь коллектив с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!



Пусть 2017 год станет успешным и плодотворным во всех добрых делах, подарит много радостных и светлых дней!



Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и процветания!

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО

А. Беглов