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пятница
30.12.2016
12:44:33
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Александр Беглов: «Пусть 2017 год станет успешным и плодотворным во всех добрых делах, подарит много радостных и светлых дней!»В адрес губернатора Орловской области Вадима Потомского пришло поздравление от полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александра Беглова.
В поздравительной телеграмме говорится:
Поздравляю Вас и весь коллектив с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Пусть 2017 год станет успешным и плодотворным во всех добрых делах, подарит много радостных и светлых дней!
Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и процветания!
Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО
А. Беглов
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