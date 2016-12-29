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Вячеслав Володин: «Надеемся, что следующий будет еще более удачным и счастливым для каждого из нас»Поздравление Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина с Новым годом.
Уважаемый Вадим Владимирович!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом.
Отмечая этот всенародно любимый праздник, мы подводим итоги уходящего года и надеемся, что следующий будет еще более удачным и счастливым для каждого из нас.
Пусть в 2017 году сбудутся Ваши заветные мечты и воплотятся в жизнь намеченные планы. Здоровья Вам и Вашим близким, благополучия и всего наилучшего!
С уважением,
В.В. Володин
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