Новости версия для печати Вячеслав Володин: «Надеемся, что следующий будет еще более удачным и счастливым для каждого из нас» Поздравление Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина с Новым годом.



Уважаемый Вадим Владимирович!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом.

Отмечая этот всенародно любимый праздник, мы подводим итоги уходящего года и надеемся, что следующий будет еще более удачным и счастливым для каждого из нас.

Пусть в 2017 году сбудутся Ваши заветные мечты и воплотятся в жизнь намеченные планы. Здоровья Вам и Вашим близким, благополучия и всего наилучшего! С уважением, В.В. Володин





Пресс-служба Губернатора и Правительства Орловской области.

29 декабря 2016 года





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