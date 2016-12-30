Новости версия для печати Последняя в этом году ярмарка выходного дня состоится в субботу 31 декабря Сообщает пресс-служба городской администрации.



Они развернутся на традиционных местах проведения. На них можно будет приобрести не только продукты к новогоднему столу, но и ёлку. А вот в следующем году первая такая ярмарка будет организована не в привычный день – субботу, а в воскресенье, 8 января. В праздничные дни 1 и 7 января ярмарки не будет.





Ольга Селиверстова

30 декабря 2016 года





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