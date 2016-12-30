Последняя в этом году ярмарка выходного дня состоится в субботу 31 декабря

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пятница
30.12.2016
7:22:07
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Последняя в этом году ярмарка выходного дня состоится в субботу 31 декабряСообщает пресс-служба городской администрации.
Они развернутся на традиционных местах проведения. На них можно будет приобрести не только продукты к новогоднему столу, но и ёлку. А вот в следующем году первая такая ярмарка будет организована не в привычный день – субботу, а в воскресенье, 8 января. В праздничные дни 1 и 7 января ярмарки не будет.
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