Новости версия для печати Музей Грановского приглашает провести Новый год в знаменитом Простоквашино Там готовится к открытию необычная выставка.



В нее вошли оригинальные иллюстрации Алексея Шевченко к книгам Эдуарда Успенского: «Новые порядки в деревне Простоквашино», «Дядя Федор идет в школу, или Нэнси из Интернета в Простоквашино», «Приведение из Простоквашино» и других.

Галина Павлова, старший научный сотрудник музея Тургенева: «Третьего января в Доме Грановского открывается выставка, которая называется «Новый год в Простоквашино». Без простоквашинских мультиков, книг о Простоквашине мы, пожалуй, не представляем себе Нового года. Как взрослые смотрят «Иронию Судьбы, или с легким паром!», так, наверное, и дети, да и взрослые, с удовольствием смотрят мультики о Простоквашино». Экспозиция будет действовать до 15 февраля. Уже принимаются заявки на интерактивные экскурсии. На них дети смогут не только посмотреть иллюстрации со знаменитыми Шариком и Матроскиным, но и поучаствовать в новогодних играх и посмотреть мультфильм. Более подробная информация по телефонам: 76-15-74 и 76-34-65





Надежда Невматулина

30 декабря 2016 года





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