Новости версия для печати Выдающимся жителям Орловской области вручили государственные награды Торжественное вручение наград прошло 29 декабря в круглом зале областной администрации. Присутствующих поздравил губернатор Орловской области Вадим Потомский.



За заслуги в области культуры и искусства, здравоохранения и образования, нормотворческой и общественной деятельности наши земляки были отмечены Почетными грамотами и Благодарностями президента РФ, губернатора. Ряду орловцев присвоены почетные звания, сообщает orel-region.ru



Звание «Почетный гражданин Орловской области» было присвоено профессору, заместителю директора Орловского филиала РАНХиГС Виктору Ливцову.



Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены актеры театра «Свободное пространство» Валерий Лагоша и Нонна Исаева.



Почетный знак «450 лет городу Орлу» в торжественной обстановке вручили губернатору Орловской области Вадиму Потомскому.





Орловское Информбюро

30 декабря 2016 года





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