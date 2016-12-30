Обращения и жалобы горожан стали поводом для создания нового автобусного маршрута

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пятница
30.12.2016
12:44:10
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Обращения и жалобы горожан стали поводом для создания нового автобусного маршрутаОб этом сообщает городская администрация.
Новый маршрут начнет работать уже 1 января и свяжет ул. Ливенскую, 3-ю Курскую и торговый комплекс на Кромском шоссе. На этом маршруте, которому присвоен номер 29, будут работать 8 автобусов.
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