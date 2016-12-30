Новости версия для печати Обращения и жалобы горожан стали поводом для создания нового автобусного маршрута Об этом сообщает городская администрация.



Новый маршрут начнет работать уже 1 января и свяжет ул. Ливенскую, 3-ю Курскую и торговый комплекс на Кромском шоссе. На этом маршруте, которому присвоен номер 29, будут работать 8 автобусов.





Ольга Селиверстова

30 декабря 2016 года





На главную страницу





