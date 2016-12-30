Новости версия для печати ГИБДД региона проведет декаду безопасности детей Именно каникулы обычно становятся самым травмоопасным периодом для детей.



За уходящий год в Орловской области зарегистрировано 120 ДТП с участием детей, в них пострадали 125 маленьких пассажиров, четверо - погибли. По сравнению с 2015-м статистика улучшилась, но стремиться еще есть к чему. Именно поэтому с сегодняшнего дня начинается «Декада безопасности детей». Инспекторы Орловской области будут вести усиленный контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения, особое внимание будет уделено перевозке детей в салоне автомобиля, а также организованным перевозкам групп детей.





Ольга Селиверстова

30 декабря 2016 года





На главную страницу





