Новости версия для печати Орловцы могут сообщить о незаконной продаже спиртсодержащей продукции в Роспотребнадзор Для этого организована «горячая линия».



Напомним, на 30 суток приостановлена торговля всевозможными непищевыми товарами с содержанием этилового спирта более 25 процентов. Специалисты горячей линии готовы не только принять жалобу о факте такой торговли, но и проконсультировать индивидуальных предпринимателей и юридические лица по данному вопросу. Звонки принимаются по телефонам 42-26-75 и 41-47-52 в рабочее время.





Ольга Селиверстова

30 декабря 2016 года





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