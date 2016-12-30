Орловцы могут сообщить о незаконной продаже спиртсодержащей продукции в Роспотребнадзор

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пятница
30.12.2016
12:44:24
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Орловцы могут сообщить о незаконной продаже спиртсодержащей продукции в РоспотребнадзорДля этого организована «горячая линия».
Напомним, на 30 суток приостановлена торговля всевозможными непищевыми товарами с содержанием этилового спирта более 25 процентов. Специалисты горячей линии готовы не только принять жалобу о факте такой торговли, но и проконсультировать индивидуальных предпринимателей и юридические лица по данному вопросу. Звонки принимаются по телефонам 42-26-75 и 41-47-52 в рабочее время.
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