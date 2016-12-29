Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
29.12.2016
20:48:44
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Орёл. Город на века
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Контакты
Фотоархив
Р Е К Л А М А
Новости версия для печати

Коротко о главном

«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- За труд на благо региона. Сегодня госнаградами и почетными грамотами были награждены более 20-ти орловчан.

- Чтобы после праздников не было мучительно больно. Советы гастроэнтеролога.

- Фотолетопись Орла. Наша телерадиокомпания завершает конкурс. И дарит подарки.

- «Ёлочное настроение». Атмосферу праздника прибавил новый фильм. Уже на экранах.


Вести. Орёл
29 декабря 2016 года



На главную страницу


© 2002−2016 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта