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четверг
29.12.2016
20:48:44
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- За труд на благо региона. Сегодня госнаградами и почетными грамотами были награждены более 20-ти орловчан.
- Чтобы после праздников не было мучительно больно. Советы гастроэнтеролога.
- Фотолетопись Орла. Наша телерадиокомпания завершает конкурс. И дарит подарки.
- «Ёлочное настроение». Атмосферу праздника прибавил новый фильм. Уже на экранах.
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