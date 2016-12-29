Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- За труд на благо региона. Сегодня госнаградами и почетными грамотами были награждены более 20-ти орловчан.



- Чтобы после праздников не было мучительно больно. Советы гастроэнтеролога.



- Фотолетопись Орла. Наша телерадиокомпания завершает конкурс. И дарит подарки.



- «Ёлочное настроение». Атмосферу праздника прибавил новый фильм. Уже на экранах.





Вести. Орёл

29 декабря 2016 года





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