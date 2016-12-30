Новости версия для печати Жители посёлка Стрелецкий пытаются возродить заброшенный каток Но при этом приверженцы здорового образа жизни столкнулись с определенными проблемами.



Владимир Борисович Фомин рассказывает: в поселке есть место, которое создано для хоккейного корта. Более того он здесь и был. 40 лет назад Владимир Фомин и сам гонял здесь на коньках, будучи ребёнком. Были игры, были соревнования. Вернуть эти зимние забавы сегодняшним детям – такой клич бросил по всему посёлку. Владимир Борисович Фомин рассказывает: в поселке есть место, которое создано для хоккейного корта. Более того он здесь и был. 40 лет назад Владимир Фомин и сам гонял здесь на коньках, будучи ребёнком. Были игры, были соревнования. Вернуть эти зимние забавы сегодняшним детям – такой клич бросил по всему посёлку. Владимир Фомин, житель посёлка Стрелецкое: «Начали убирать всё под столбы с электричеством, еще немного не доделали. Народ присоединился, со своими пилами приходили люди. То есть, активность была. Я удивляюсь, что люди еще приходят. Поддержали. Люди- молодцы!». Один каток в посёлке уже есть. Особой популярностью он не пользуется, говорят местные жители. Вся ребячья жизнь сосредоточена именно в центре Стрелецкого. Да и дети мечтают об освещенном ярким светом катке, на котором звучит музыка. И все вполне решаемо: кто-то подвезёт хоккейные бортики, помогут с заливкой льда, обещают и музыку. Но всегда есть одно «но»: деньги. На содержание катка заложить бы их в бюджет – с такой инициативой перед местными депутатами и выступил Владимир Фомин. Но его не все поддержали. Ирина Пашкова, депутат областного Совета народных депутатов: «Что касается меня, я за этот каток, и даже готова поучаствовать в плане наказов избирателей и вложении депутатских денег. Но об этом нужно говорить конкретно: о проектно-сметной документации, потому ч то хотят, чтобы было и электричество, и музыка, то есть, нормальный стационарный каток, и он, конечно, потребует дополнительных вложений. Как будет складываться бюджет, и что будет с наказами избирателей на следующий год, пока сейчас говорить рано». Может, и без музыки, может, и без должного освещения, но каток будет работать – в этом уверен активист посёлка. Оставлять всё как есть Владимир Фомин не собирается. Он мечтает, чтобы молодежь вышла из своих домов насладиться зимними русскими забавами. Как это было совсем недавно.





Алина Чабан

30 декабря 2016 года





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