Новости версия для печати В Орле к реальному сроку заключения приговорен руководитель вентиляционно-газовой службы Суд признал его виновным в апрельской трагедии, случившейся в переулке Дарвина. Из-за нерабочей вытяжки угарным газом насмерть отравились три человека.



Первоначально в Следственный комитет сообщили о тройном убийстве. Но, осмотрев место ЧП, криминалисты выяснили: признаков насильственной смерти нет. Впрочем, по словам соседей, потерпевших это обстоятельство горечь трагедии смягчить не может. Погибли три человека. Исходя из объективных данных, собранных на месте ЧП, следователи сделали первые выводы - вероятная причина смерти потерпевших – это отравление угарным газом. Следователи выяснили: в квартире работала водонагревательная колонка. При этом окна были закрыты. Еще днем хозяйка квартиры почувствовала себя плохо. Позвонила родным и вызвала врача. По словам соседей, дверь доктору никто не открыл. До вечера квартира не подавала признаков жизни, дверь решено было вскрыть. Тут и обнаружилась страшная правда. По словам сотрудников аварийной газовой службы, тяга в вентканалах не просто отсутствовала, но была отрицательной. Жильцы говорят: в их доме содержание вентканалов – как раз проблема. Кстати в результате ЧП за медпомощью обратились и двое жителей квартирой выше. Правда, для них отравление тяжких последствий не повлекло. Уголовное дело в отношении начальника вентиляционно-газовой службы рассмотрел Заводской районный суд. Он признал коммунальщика непосредственным виновником ЧП. Елена Семина, старший помощник прокурора области: «Ненадлежащее исполнение осужденным своих профессиональных обязанностей привело к тому, что засоренность и неработоспособность дымового канала своевременно выявлена и устранена не была. Суд согласился с мнением гособвинителя о виновности начальника вентиляционной газовой службы и назначил ему наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы с отбывании в колонии-поселении. Кроме того, он лишен прав заниматься деятельностью, связанной с организацией технического обслуживания капитальных строений сроком на три года». Своей юридической оценки теперь ждет аналогичный трагический инцидент на улице Комсомольской. Погибших также трое. Причина отравления – угарный газ: в вентканалах дома оказались дохлые голуби.





Иван Суверин

30 декабря 2016 года





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