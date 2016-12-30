Новости версия для печати В преддверии Нового года орловский дом-музей Леонида Андреева получил подарки К слову, это единственное в мире собрание подлинных вещей писателя. 2016-й – год 145-летия со дня рождения основателя русского импрессионизма в литературе. Начался он с подарка – прижизненного издания с автографом. И завершается крупным пополнением фондов. Экспонаты только проходят процедуру атрибуции и пока не доступны посетителям.



Фотографии, письма, прижизненные издания Леонида Андреева. Мемории приехали из Подмосковья, их передала внучатая племянница классика – известный психолог и философ, академик Ксения Абульханова. Три подлинных личных письма Андреева, адресованные мужу сестры – теперь достояние орловского музея. Фотографии, письма, прижизненные издания Леонида Андреева. Мемории приехали из Подмосковья, их передала внучатая племянница классика – известный психолог и философ, академик Ксения Абульханова. Три подлинных личных письма Андреева, адресованные мужу сестры – теперь достояние орловского музея. Татьяна Полушина, заведующая домом-музеем Л.Н. Андреева: «Леонид Андреев заказывает Виктору Тройнову купить ему велосипед и прислать в Ялту, где он отдыхал на тот момент. Велосипеды был приобретены и посланы, но пришли поздно. И вот по этому поводу всевозможные шутки: «Викторка, бонжур с картошкой. А потом вот что: можешь ты мне ссудить деньгами на велосипед?». Бисерный подчерк, полупечатные буквы, и тонкий, свойственный одному Леониду Николаевичу, юмор. Есть и два редких прижизненных издания писателя, и тоже подписанные рукой мастера тому же Виктору Тройнову. Татьяна Полушина, заведующая домом-музеем Л.Н. Андреева: «Обе книги 1902 года издания. То есть, мы понимаем, это прижизненное. Первая – под впечатлением от художественного театра, она подписана даже псевдонимом Андреева - Джеймс Линч». Рассказ «Мысль», кстати, Андреев написал еще до того, как был официально принят в литературу. Музей стал обладателем и фотографий, сделанных самим Леонидом Николаевичем. Всю жизнь он фотографировал себя и свою семью, делал снимки везде, где бывал. Татьяна Полушина, заведующая домом-музеем Л.Н. Андреева: «Фотографии - стерео. Если смотреть в стерео-прибор, два изображения соединяются, и получается объемное изображение». 27 фотографий из семейного альбома потомков писателя, сделанные до 1906 года, теперь доступны всем почитателям таланта классика. Вера Ефремова, директор ОГЛМ И.С. Тургенева: «Сейчас посетители, понимая эту значимость вещей, ту тонкую нить и грань между 19-м и 21-м веком хотят соприкоснуться, увидеть, почувствовать. Сейчас вещи должны пройти атрибуцию научную в отделе фондов, затем мы сделаем большую презентацию. Потом подумаем, как представлять в экспозиционных залах музея». Всего внучатая племянница Андреева Ксения Александровна подарила музею 65 подлинных вещей. Посетить родовой дом своего знаменитого деда на 2-й Пушкарной в Орле – одно из желаний наследницы. Здесь ждут ее всегда. Андреевский дом пополнился не только экспонатами, но и дружескими, почти семейными, связями.





Надежда Невматулина

30 декабря 2016 года





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