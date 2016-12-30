В преддверии Нового года орловский дом-музей Леонида Андреева получил подарки

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пятница
30.12.2016
12:44:13
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В преддверии Нового года орловский дом-музей Леонида Андреева получил подаркиК слову, это единственное в мире собрание подлинных вещей писателя. 2016-й – год 145-летия со дня рождения основателя русского импрессионизма в литературе. Начался он с подарка – прижизненного издания с автографом. И завершается крупным пополнением фондов. Экспонаты только проходят процедуру атрибуции и пока не доступны посетителям.
Фотографии, письма, прижизненные издания Леонида Андреева. Мемории приехали из Подмосковья, их передала внучатая племянница классика – известный психолог и философ, академик Ксения Абульханова. Три подлинных личных письма Андреева, адресованные мужу сестры – теперь достояние орловского музея.
Бисерный подчерк, полупечатные буквы, и тонкий, свойственный одному Леониду Николаевичу, юмор. Есть и два редких прижизненных издания писателя, и тоже подписанные рукой мастера тому же Виктору Тройнову.
Рассказ «Мысль», кстати, Андреев написал еще до того, как был официально принят в литературу.
Музей стал обладателем и фотографий, сделанных самим Леонидом Николаевичем. Всю жизнь он фотографировал себя и свою семью, делал снимки везде, где бывал.
27 фотографий из семейного альбома потомков писателя, сделанные до 1906 года, теперь доступны всем почитателям таланта классика.
Всего внучатая племянница Андреева Ксения Александровна подарила музею 65 подлинных вещей. Посетить родовой дом своего знаменитого деда на 2-й Пушкарной в Орле – одно из желаний наследницы. Здесь ждут ее всегда. Андреевский дом пополнился не только экспонатами, но и дружескими, почти семейными, связями.
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