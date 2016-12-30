Новости версия для печати 31 января на сцену театра «Свободное пространство» возвращается спектакль для детей “У ковчега в восемь” Постановка Сергея Пузырева.



Трём пингвинам, живущим на льдине в холодной Антарктике и постоянно ссорящимся друг с другом Белая Голубка приносит весть: бог устал от вечной вражды людей и животных и решил обрушить на землю потоп. Перед пингвинами встает вопрос: как проникнуть на ковчег, имея два билета на троих… В основе постановки замечательная пьеса немецкого драматурга Ульриха Хуба «У ковчега в восемь», где, в общем-то, простой, но интригующий сюжет: два пингвина, получив билеты на Ковчег, тайком проносят в чемодане третьего, потому что «пингвины должны держаться вместе!». Без лишнего морализаторства, без библейских цитат, многим маленьким зрителям впервые расскажут о боге. И тут же, как только прозвучит его имя, понесутся потоком и вопросы, которые рождаются в голове у любого ребёнка, лишь только начнёшь говорить с ним о самом важном: «А как понять, что Он есть, если его не видно?», «А почему я должен быть хорошим?», «Почему убивать плохо?», «Как бог наказывает?», «Почему Он бывает жесток?». Пьеса Ульриха Хуба значительно облегчит ответы родителей на эти и многие похожие вопросы. Но что самое приятное – с такой сложной задачей творческая команда театра справляется играючи, успевая шутить, наслаждаясь театром в его подлинном смысле.

Дети и их родители не только узнают историю трёх пингвинов, спасшихся от Потопа на Ноевом ковчеге, но и похохочут над ссорами этих странных птиц, над самовлюблённостью и растерянностью голубки, над внезапными поворотами сюжета. ДEЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ: Заслуженная артистка России Маргарита РЫЖИКОВА

Заслуженная артистка России Елена ШИГАПОВА

Елена СИМОНОВА

Ольга ВИРРИЙСКАЯ

Дмитрий ЛИТВИНЦЕВ





Орловское Информбюро

30 декабря 2016 года





На главную страницу





