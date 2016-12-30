Сегодня орловских автомобилистов с наступающим праздником поздравлял полицейский Дед Мороз

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пятница
30.12.2016
17:19:16
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Сегодня орловских автомобилистов с наступающим праздником поздравлял полицейский Дед МорозТрадиционный посох сказочный персонаж сменил на инспекторский жезл.
В новом году водителям полицейский Дед Мороз желал не только обычных благ, но, прежде всего, осторожной и безаварийной езды. Больше внимания полицейский Дед Мороз уделял машинам, где перевозили ребятишек.
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