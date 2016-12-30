Новости версия для печати Сегодня орловских автомобилистов с наступающим праздником поздравлял полицейский Дед Мороз Традиционный посох сказочный персонаж сменил на инспекторский жезл.



В новом году водителям полицейский Дед Мороз желал не только обычных благ, но, прежде всего, осторожной и безаварийной езды. Больше внимания полицейский Дед Мороз уделял машинам, где перевозили ребятишек.





Иван Суверин

30 декабря 2016 года





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