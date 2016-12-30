Новости версия для печати Завершается призыв в ряды Вооруженных сил Последняя группа с орловского сборного пункта уехала к местам службы неделю назад



Всего за этот призыв «под ружье» регион поставил около 700 человек. Каждый четвертый прошел обучение в ДОСААФ, и служит, что называется, «по профессии». Тем семьям, кому нужна помощь, она будет оказана – пообещали в военкомате. Андрей Бояров, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области: «Мы отправили 28 призывников, которые женаты. 13 из них имеют детей. Семьям этих призывников через органы соцобеспечения будет выплачиваться пособие».





Татьяна Напольских

30 декабря 2016 года





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