Завершается призыв в ряды Вооруженных сил

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Завершается призыв в ряды Вооруженных силПоследняя группа с орловского сборного пункта уехала к местам службы неделю назад
Всего за этот призыв «под ружье» регион поставил около 700 человек. Каждый четвертый прошел обучение в ДОСААФ, и служит, что называется, «по профессии». Тем семьям, кому нужна помощь, она будет оказана – пообещали в военкомате.
Андрей Бояров, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области: «Мы отправили 28 призывников, которые женаты. 13 из них имеют детей. Семьям этих призывников через органы соцобеспечения будет выплачиваться пособие».
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