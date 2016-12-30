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Регистрационные процедуры в Госавтоинспекции будут дешевле, если действовать через портал госуслуг

Чтобы облегчить жизнь себе и водителям, инспекторы с января 2017 года ввели скидки для тех, кто запрашивает госуслугу в электронном виде.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «К примеру, если мы за выдачу национального водительского удостоверения берем госпошлину 2 тысячи, то через портал госуслуг с 1 января 2017 года будет 1400».

При регистрации автомобиля электронная очередь позволит сэкономить владельцу чуть меньше тысячи рублей.