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Орловцы предпочитают традиционный новогодний стол

Новый год всё ближе, а потому гастрономический ажиотаж нарастает буквально с каждым часом. Орловцы активно штурмуют магазины и рынки, в поисках подходящих продуктов для новогоднего стола.

По подсчётам наших корреспондентов он обойдётся семье из 4-х человек в среднем в 3 тысячи рублей. В эту сумму войдёт горячее на троих, пара салатов, фрукты и скромный десерт.
 
Классика жанра: «Оливье», сельдь под шубой, холодец, фрукты – в частности мандарины, и, конечно, шампанское. Экспериментировать с новогодними блюдами, как оказалось, большинство орловцев не готовы.
 
Продавцы мяса переживали, что из-за различных поверий люди в этом году откажутся от птицы. Именно от курицы, ведь следующий год – петуха. Отчасти это подтвердилось, однако желание сэкономить взяло над покупателями верх.
 
Если вернутся к салатам, то их собственное приготовление, конечно, обойдётся орловцам не особо дорого. Килограмм «Оливье»  -приблизительно 150 рублей, сельдь под шубой  - около того же. А вот крабовый салат будет в два раза дороже – около 300 рублей. Тем же, кто всё-таки согласен на перемены, орловские магазины предлагают уже готовые салаты.
 
Совет по новогоднему столу дают и диетологи. При норме двух тысяч калорий в день, обычный россиян за новогоднюю ночь успевает поглотить все четыре. Врачи предлагают заменить майонез йогуртом или маслом, а колбасу мясом. А после застолья всё-таки прогуляться на свежем воздухе, чтобы все калории сгорели под покровом праздничной ночи.



Антон Киселёв
30 декабря 2016 года



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