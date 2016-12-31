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суббота
31.12.2016
10:23:16
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Леонид Музалевский: «Пусть Новый год принесёт счастье и радость, любовь и хорошее настроение»Председатель Орловского Облсовета поздравил орловцев с праздником.
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Эти зимние дни наполнены ожиданием чуда и добра. Мы собираемся вместе с самыми близкими и дорогими нам людьми у домашнего очага и верим, что наступающий год принесёт нам мир и счастье.
Впереди нас ждёт большая работа. Многое предстоит сделать по укреплению экономического потенциала области, привлечению инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса. Главная задача — неукоснительное выполнение социальных обязательств перед гражданами.
Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и достигнем поставленных целей.
Искренне желаю, чтобы 2017 год стал временем новых достижений и побед. Пусть Новый год принесёт счастье и радость, любовь и хорошее настроение, и в каждый дом придут стабильность и достаток, благополучие и взаимопонимание!
Крепкого вам здоровья, дорогие земляки, успехов и исполнения самых заветных желаний!
Леонид Музалевский,
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
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