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Леонид Музалевский: «Пусть Новый год принесёт счастье и радость, любовь и хорошее настроение»

Председатель Орловского Облсовета поздравил орловцев с праздником.

 Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Эти зимние дни наполнены ожиданием чуда и добра. Мы собираемся вместе с самыми близкими и дорогими нам людьми у домашнего очага и верим, что наступающий год принесёт нам мир и счастье.

Впереди нас ждёт большая работа. Многое предстоит сделать по укреплению экономического потенциала области, привлечению инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса. Главная задача — неукоснительное выполнение социальных обязательств перед гражданами.

Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и достигнем поставленных целей.

Искренне желаю, чтобы 2017 год стал временем новых достижений и побед. Пусть Новый год принесёт счастье и радость, любовь и хорошее настроение, и в каждый дом придут стабильность и достаток, благополучие и взаимопонимание!

Крепкого вам здоровья, дорогие земляки, успехов и исполнения самых заветных желаний!

Леонид Музалевский,
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов




Орловское Информбюро
31 декабря 2016 года



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