Новости версия для печати Больше 67 миллионов рублей из федерального бюджета потратят на дорожное хозяйство Орловской области в 2017 году Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.



Эти деньги, в частности, пойдут на завершение работ по капитальному ремонту пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Всего в области планируют привести в порядок 43 таких объектов. К слову, средства, которые выделяет нам федеральный бюджет, рассчитаны исходя из количества транспортных средств, зарегистрированных в системе «Платон» и перечисляются, чтобы региональные бюджеты могли компенсировать выпадающие доходы в связи с вычетом по транспортному налогу.





Ольга Селиверстова

1 января 2017 года





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