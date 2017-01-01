Новости версия для печати Закон об обеспечении права детей на отдых и оздоровление, а также об охране их жизни и здоровья подписал президент страны Он вступит в силу с 1 января 2017 года.



Предусматривается переходный период - до 1 января 2018 года - за это время все организации должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона. А с началом летних каникул, то есть с 1 июня следующего года, требования должны выполнять организации, оказывающие услуги по отдыху, связанному с экстремальными видами спорта и приключенческому туризму, иной деятельностью, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья детей.



Разработкой закона депутаты и сенаторы озаботились сразу после трагедии этим летом в Карелии. Тогда на Сямозере утонули 14 детей отдыхавших в лагере.



Закон уточняет понятие "организации" отдыха детей и их оздоровления.

А так же конкретизирует полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по организации безопасного детского отдыха.





Татьяна Курбатова

1 января 2017 года





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