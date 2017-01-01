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Театр «Свободное пространство» приглашает на спектакли в дни новогодних каникул

Спектакли для детей

На малой сцене театра "Свободное пространство" актриса и режиссер Лариса Леменкова представит авторский кукольный спектакль "Снеговичок и солнышко". Юные орловцы и их родители смогут увидеть этот спектакль 2,3,4 января в 12:00 и 5,6 января 13.00.

Кроме того, театр «Свободное пространство» приглашает на романтическую сказку для маленьких и больших зрителей под названием «Полный вперед!». Самая яркая, путеводная для всех моряков, Звезда вдруг исчезла с небосклона. И вот ее отец – морской царь Нептун собирает отважных героев, чтобы они отыскали Звезду. И эти герои – корабли! Они пускаются в увлекательное, полное самых невероятных приключений, морское путешествие, пройдут через штормы и ураганы, битвы с пиратами, морскими Сиренами и чудовищами, чтобы вернуть в небо Звезду, а вместе с ней Надежду и Любовь.Спектакль можно посмотреть 2,3 и 4 января в 11 часов.

5 января театр приглашает на музыкальную сказку «Кот против людоеда». У Кота в сапогах – новые приключения! На этот раз ему предстоит вступить в схватку с маркизом Звездным, который вознамерился завладеть сердцем юной Принцессы. Маркиз коварен, хитер, владеет секретами магии и волшебства, зато на стороне Кота – Любовь, Дружба и артистическая дерзость. Хотите узнать - чья возьмет? Спешите посмотреть сказку с чудесами и превращениями! Начало в 12 часов.
А зрителей постарше 5 января ждет спектакль-концерт «Кастинг». Начало в 18 часов

В Рождественский сочельник на большой сцене театра можно будет увидеть сразу два спектакля «Али-Баба и сорок разбойников» (начало в 12 часов) и «Ночь перед Рождеством» (начало в 18 часов).
А 7 января в 12 часов юных зрителей ждут на «Рождественскую историю». Спектакль - о чуде Рождества, простирающем свой добрый свет на каждую жизнь, проникающем в любую душу и рождающем преданность, веру, доброту и любовь. О событиях, происходивших в Иудее, рассказывают не люди, а звери, так или иначе с этими событиями связанные. Чувствуя важность происходящего, все меняются – и это чудо. И все будут одарены – каждый по надеждам своим. Рождественская сказка оказывается мудрым иносказанием, значение которого отнюдь не только рождественское.

8 января состоится сказка для всей семьи «Африка». Это не только увлекательная история о том, как обитатели первобытной саванны выбирали царем природы Человека, но и удивительное путешествие в мир безграничной детской фантазии!
В спектакле есть место отважным поступкам и хитрым интригам, важным решениям и захватывающим приключениям. Любовь и преданность, конечно, победят – «И так будет до скончания времен!», как поет в своих мудрых песнях Черепаха.

Начало в 12 часов.


Орловское Информбюро
1 января 2017 года



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