Новости версия для печати Орловский Государственный Академический театр им. Тургенева Спектакли для детей.



ОГАТ им. Тургенева в дни новогодних каникул приглашает юных зрителей на спектакль «Поди туда, не знаю куда». Спектакли состоятся на основной сцене 2 и 3 января, начало в 11 и 14 часов.



Спектакль «Волшебное кольцо» можно увидеть 2 января в зале Культурно-досугового центра «Металлург» (ул. Металлургов, 17), начало в 11 часов. Этот же спектакль пройдет на основной сцене 4,5 и 6 января, начало в 11 и в 14 часов.





Орловское Информбюро

1 января 2017 года





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