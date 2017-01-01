Орловский Государственный Академический театр им. Тургенева

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воскресенье
1.01.2017
17:36:12
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Орловский Государственный Академический театр им. ТургеневаСпектакли для детей.
ОГАТ им. Тургенева в дни новогодних каникул приглашает юных зрителей на спектакль «Поди туда, не знаю куда». Спектакли состоятся на основной сцене 2 и 3 января, начало в 11 и 14 часов.
Спектакль «Волшебное кольцо» можно увидеть 2 января в зале Культурно-досугового центра «Металлург» (ул. Металлургов, 17), начало в 11 часов. Этот же спектакль пройдет на основной сцене 4,5 и 6 января, начало в 11 и в 14 часов.
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