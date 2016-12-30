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Новогоднее настроение на днях подарили ученикам орловской школы для глухих и слабослышащих

Студенты юридического института МВД шефствуют над школой-интернатом не первый год.

Около 100 детей в Орле сейчас ходят в школу для слабослышащих.
Без подарков не остался никто. Абсолютно каждому ребёнку курсанты подарили огромное количество фруктов, сладостей и игрушек. А для самой школы – современную швейную машинку. Такому подарку в интернате обрадовались несказанно.

Теперь концертные костюмы - в школе существуют две хореографические группы - ребята смогут шить себе сами.

Встреча закончилась с ощущением того, что праздник стал чуть ближе. а счастье – вырвалось из тишины.


Антон Киселёв
30 декабря 2016 года



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