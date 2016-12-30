Новости версия для печати Новогоднее настроение на днях подарили ученикам орловской школы для глухих и слабослышащих Студенты юридического института МВД шефствуют над школой-интернатом не первый год.



Около 100 детей в Орле сейчас ходят в школу для слабослышащих.

Без подарков не остался никто. Абсолютно каждому ребёнку курсанты подарили огромное количество фруктов, сладостей и игрушек. А для самой школы – современную швейную машинку. Такому подарку в интернате обрадовались несказанно.



Теперь концертные костюмы - в школе существуют две хореографические группы - ребята смогут шить себе сами.



Встреча закончилась с ощущением того, что праздник стал чуть ближе. а счастье – вырвалось из тишины.





Антон Киселёв

30 декабря 2016 года





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