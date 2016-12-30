Новости версия для печати Еще 8 школьных автобусов переданы сельским школам Орловской области Вручение школьных автобусов муниципальным образованиям области состоялось 30 декабря 2016 года.



Два автобуса ПАЗ выделены Орловскому и Сосковскому районам, шесть школьных автобусов ГАЗель – Верховскому,



Новодеревеньковскому, Колпнянскому, Новосильскому, Глазуновскому, Шаблыкинскому районам области.



Напомним, 8 декабря в общеобразовательные организации Залегощенского, Орловского, Мценского и Ливенского районов области были переданы 4 новых автобуса ПАЗ, закупленные по федеральной программе. Ранее Свердловскому району было выделено 2 школьных автобуса ГАЗель.



Автобусы закуплены Минпромторгом РФ за счет средств федерального бюджета в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации.



Транспортные средства приобретались в связи с необходимостью обновления парка школьных автобусов, находящихся на школьных маршрутах, срок эксплуатации которых заканчивался, сообщает orel-region.ru





Орловское Информбюро

30 декабря 2016 года





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