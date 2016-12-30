Еще 8 школьных автобусов переданы сельским школам Орловской области

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Еще 8 школьных автобусов переданы сельским школам Орловской областиВручение школьных автобусов муниципальным образованиям области состоялось 30 декабря 2016 года.
Два автобуса ПАЗ выделены Орловскому и Сосковскому районам, шесть школьных автобусов ГАЗель – Верховскому,
Новодеревеньковскому, Колпнянскому, Новосильскому, Глазуновскому, Шаблыкинскому районам области.
Напомним, 8 декабря в общеобразовательные организации Залегощенского, Орловского, Мценского и Ливенского районов области были переданы 4 новых автобуса ПАЗ, закупленные по федеральной программе. Ранее Свердловскому району было выделено 2 школьных автобуса ГАЗель.
Автобусы закуплены Минпромторгом РФ за счет средств федерального бюджета в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации.
Транспортные средства приобретались в связи с необходимостью обновления парка школьных автобусов, находящихся на школьных маршрутах, срок эксплуатации которых заканчивался, сообщает orel-region.ru
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