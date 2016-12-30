Новости версия для печати В Орле самые масштабные мероприятия запланированы на новогоднюю ночь После наступления Нового года празднования развернутся сразу в трех районах города.



Центральной площадкой станет площадь им. Ленина. Здесь в 1.45 начнется битва диджеев «Танцующий город». В 2 часа над площадью прогремит праздничный фейерверк. Праздник на главной площади города завершится в 3.30 ночи.

В Городском парке культуры и отдыха гуляние в новогоднюю ночь начнется в 1.30 и завершится в 4 часа.



Жители Северного района смогут принять участие в праздновании на площадке перед КДЦ «Металлург» с часу ночи до пяти утра. В 2 часа небо здесь также раскрасят огни салюта.



В Заводском районе торжество будет проходить у ёлки перед Орловским городским центром культуры с 1 до 3 часов.

Напоминаем, что общественный транспорт в новогоднюю ночь будет ходить до 4 часов. На маршруты выйдут автобусы частных перевозчиков, муниципальный транспорт курсировать не будет.



Во время новогодних каникул ежедневно с 1 по 6 января в 12 часов у ёлки в Детском парке будет проходить новогодняя интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки «Приключения Золотого петушка». Городской парк приглашает на утренники в 12 часов 3 и 5 января.



7 января в Детском парке в 12 часов пройдет фольклорно-обрядовое представление «Рождественский вертеп». В 14.30 в Городском парке культуры и отдыха начнется праздничная программа, посвященная Рождеству, а в 17 часов в центральном парке откроется вечер отдыха «Рождественские колядки».



8 января в 11 часов детская школа искусств имени Кабалевского приглашает всех посетить представление «Рождественская сказка».



Любители спорта смогут поучаствовать в физкультурных праздниках 3 января в 12 часов — на спортивной площадке по ул. Маринченко, 9б, 6 января в 12 часов — на спортивной площадке по ул. Паровозной, 58.





Орловское Информбюро

30 декабря 2016 года





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