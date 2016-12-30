Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
30.12.2016
17:19:30
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Орёл. Город на века
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Контакты
Фотоархив
Р Е К Л А М А
Новости версия для печати

В Орле самые масштабные мероприятия запланированы на новогоднюю ночь

После наступления Нового года празднования развернутся сразу в трех районах города.

Центральной площадкой станет площадь им. Ленина. Здесь в 1.45 начнется битва диджеев «Танцующий город». В 2 часа над площадью прогремит праздничный фейерверк. Праздник на главной площади города завершится в 3.30 ночи.
В Городском парке культуры и отдыха гуляние в новогоднюю ночь начнется в 1.30 и завершится в 4 часа.

Жители Северного района смогут принять участие в праздновании на площадке перед КДЦ «Металлург» с часу ночи до пяти утра. В 2 часа небо здесь также раскрасят огни салюта.

В Заводском районе торжество будет проходить у ёлки перед Орловским городским центром культуры с 1 до 3 часов.
Напоминаем, что общественный транспорт в новогоднюю ночь будет ходить до 4 часов. На маршруты выйдут автобусы частных перевозчиков, муниципальный транспорт курсировать не будет.

Во время новогодних каникул ежедневно с 1 по 6 января в 12 часов у ёлки в Детском парке будет проходить новогодняя интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки «Приключения Золотого петушка». Городской парк приглашает на утренники в 12 часов 3 и 5 января.

7 января в Детском парке в 12 часов пройдет фольклорно-обрядовое представление «Рождественский вертеп». В 14.30 в Городском парке культуры и отдыха начнется праздничная программа, посвященная Рождеству, а в 17 часов в центральном парке откроется вечер отдыха «Рождественские колядки».

8 января в 11 часов детская школа искусств имени Кабалевского приглашает всех посетить представление «Рождественская сказка».

Любители спорта смогут поучаствовать в физкультурных праздниках 3 января в 12 часов — на спортивной площадке по ул. Маринченко, 9б, 6 января в 12 часов — на спортивной площадке по ул. Паровозной, 58.


Орловское Информбюро
30 декабря 2016 года



На главную страницу


© 2002−2016 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта