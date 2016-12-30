Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Секреты новогоднего меню. Советы профессионалов.



- Что год грядущий нам готовит? Судьбу орловчан по звездам прочитал астролог.



- Ради праздника сменил жезл на посох. Дед Мороз с погонами под шубой вышел к орловским водителям.



- В новый год на коньках. Жители поселка Стрелецкий сами восстанавливают каток.





Вести. Орёл

30 декабря 2016 года





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