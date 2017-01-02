Новости версия для печати С 1 января 2017 года все страховые компании будут обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО 11 июня 2016 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла соответствующие поправки в закон об ОСАГО.



С 1 января 2017 года электронный полис ОСАГО становится обязательным для всех страховых компаний. В случае, если оформление электронного полиса ОСАГО будет невозможным из-за проблем с сайтом или технических неполадок, страховые компании обяжут незамедлительно информировать об этом Центробанк РФ. Также ЦБ РФ установил штраф в размере 300 тысяч рублей для тех компаний, которые не обеспечат возможность оформить полис ОСАГО онлайн.





Ольга Селиверстова

2 января 2017 года





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