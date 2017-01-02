Новости версия для печати С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" Закон предусматривает создание Единого государственного реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы.



В частности, с января 2017 года можно будет сдавать документы на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости в любом офисе приема-выдачи документов и неважно, где расположен объект. И, конечно, услугу можно будет получить, как и сейчас, в электронном виде, то есть не выходя из дома.



Если у гражданина нет времени забрать документы после проведения регистрации права собственности, их могут доставить в любое удобное место и время. Для этого необходимо будет при подаче заявления указать в нем способ получения "курьерская доставка". Данная услуга будет платной.



Предполагается, что вступление в силу закона упростит процесс оформления документов на недвижимость и сэкономит время заявителя. В регистрирующий орган нужно будет подать одно заявление, и одновременно в течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав. Если необходима выписка об объекте недвижимости, можно будет получить ее в течение трех дней вместо пяти. Согласно закону свидетельство о праве собственности выдаваться не будет.



Кадастровый учет, регистрация возникновения и перехода права будут подтверждаться выпиской из Единого реестра недвижимости, а регистрация договора или иной сделки - специальной регистрационной надписью на документе о сделке.





Ольга Селиверстова

2 января 2017 года





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