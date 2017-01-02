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Россияне могут рассчитывать на повышение пенсии

С 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы на уровень фактической инфляции за 2016 год.

Размер инфляции в середине января определит Росстат. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, будет произведена 1 апреля 2017 года. Также пенсионеры, постоянно проживающие на территории России, в период с 13 по 28 января получат единовременную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей. Соответствующий закон Госдума приняла 11 ноября. Разовая выплата станет компенсацией за отказ государства от индексации размера пенсий в 2016 году на уровень инфляции предыдущего года: в феврале пенсии были повышены лишь на 4%, а не 12,9%. Получение единовременной выплаты не будет учитываться при определении права пенсионера на получение иных выплат и социальной поддержки, следует из текста законопроекта.


Ольга Селиверстова
2 января 2017 года



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