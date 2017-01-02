С 1 января 2017 года система "ЭРА-ГЛОНАСС" станет обязательной для всех автомобилей в России

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понедельник
2.01.2017
17:01:55
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С 1 января 2017 года система "ЭРА-ГЛОНАСС" станет обязательной для всех автомобилей в РоссииСогласно Техническому регламенту Таможенного союза, с 1 января 2017 года все новые автомобили на территории России должны быть оснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС".
Для легковых автомобилей система должна быть оснащена функцией автоматического оповещения о ДТП, для коммерческой техники достаточно ручного оповещения при помощи кнопки. Отметим, что речь идет о новых автомобилях.
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