Новости версия для печати С 1 января 2017 года система "ЭРА-ГЛОНАСС" станет обязательной для всех автомобилей в России Согласно Техническому регламенту Таможенного союза, с 1 января 2017 года все новые автомобили на территории России должны быть оснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС".



Для легковых автомобилей система должна быть оснащена функцией автоматического оповещения о ДТП, для коммерческой техники достаточно ручного оповещения при помощи кнопки. Отметим, что речь идет о новых автомобилях.





Ольга Селиверстова

2 января 2017 года





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