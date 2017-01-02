Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
2.01.2017
17:02:19
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Орёл. Город на века
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Контакты
Фотоархив
Р Е К Л А М А
Новости версия для печати

Вирусы и праздники несовместимы

Несмотря на прогнозируемое снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в начале января, специалисты Роспотребнадзора в целях профилактики рекомендуют избегать массовых мероприятий. Однако для детей это практически невозможно. Каждый день каникул обещает массу развлечений – утренники, новые мультики, концерты и игровые программы. Как, не отказывая ребенку в удовольствии, защитить его от вируса?

Заставлять ребенка сидеть в каникулы дома значит обижать его в лучших чувствах. Поэтому правильнее вооружиться против вируса и позволить ребенку отдыхать на полную катушку.

Самое основное средство защиты – регулярная гигиена.
Екатерина Яшкина, зам. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Необходимо соблюдение простейших гигиенических навыков – мытье рук, особенно при возвращении домой. Можно советовать лицам, у которых течение гриппа может вызвать осложнения , ношение масок в общественных местах, в транспорте. Больше гуляйте на свежем воздухе, проветривайте помещение, проводите влажную уборку, высыпайтесь, хорошо кушайте, ведите здоровый образ жизни».
Сложно заставить ребенка, который нарядился в карнавальный костюм или нарядное платье, украсить себя еще и маской. Отложите ее в сторону. Лучше помажьте перед началом праздника носовые проходы ребенка оксолиновой мазью.

По мнению врачей инфекционистов, родителям привитых детей можно не особенно волноваться. Если они и подхватят инфекцию, то перенесут ее легко и без осложнений. Тем же, кто отказался от вакцинации, можно профилактически применять лекарства.
Любовь Надточеева, заведующая вторым инфекционно-боксированным отделением НКМЦ имени Круглой: «Можно применять все препараты, которые используются для лечения, они также будут использованы в профилактических целях. Прополоскать ребенку горло, промыть носовые ходы, это бывает подчас более действенным, чем прием каких-то лекарственных препаратов».
Если заболевания все-таки избежать не удалось, то без лекарств не обойтись.
Любовь Надточеева: «В случае развития заболевания, есть группа препаратов, которые имеют прямое действие на вирус, есть группа препаратов иммуномодуляторов. И те и другие могут использоваться в лечении. Однако в лечении все-таки эффективнее препараты прямого действия на вирус, а не иммуномодуляторы».
Проследите за тем, чтобы в каникулы ваш ребенок больше времени проводил на свежем воздухе. Особенно при небольшой минусовой температуре. В мороз вирусы гибнут, а организм - закаляется.


Елена Литинская
2 января 2017 года



На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта