Новости версия для печати Вирусы и праздники несовместимы Несмотря на прогнозируемое снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в начале января, специалисты Роспотребнадзора в целях профилактики рекомендуют избегать массовых мероприятий. Однако для детей это практически невозможно. Каждый день каникул обещает массу развлечений – утренники, новые мультики, концерты и игровые программы. Как, не отказывая ребенку в удовольствии, защитить его от вируса?



Заставлять ребенка сидеть в каникулы дома значит обижать его в лучших чувствах. Поэтому правильнее вооружиться против вируса и позволить ребенку отдыхать на полную катушку.



Самое основное средство защиты – регулярная гигиена.

Екатерина Яшкина, зам. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Необходимо соблюдение простейших гигиенических навыков – мытье рук, особенно при возвращении домой. Можно советовать лицам, у которых течение гриппа может вызвать осложнения , ношение масок в общественных местах, в транспорте. Больше гуляйте на свежем воздухе, проветривайте помещение, проводите влажную уборку, высыпайтесь, хорошо кушайте, ведите здоровый образ жизни». Сложно заставить ребенка, который нарядился в карнавальный костюм или нарядное платье, украсить себя еще и маской. Отложите ее в сторону. Лучше помажьте перед началом праздника носовые проходы ребенка оксолиновой мазью.



По мнению врачей инфекционистов, родителям привитых детей можно не особенно волноваться. Если они и подхватят инфекцию, то перенесут ее легко и без осложнений. Тем же, кто отказался от вакцинации, можно профилактически применять лекарства.

Любовь Надточеева, заведующая вторым инфекционно-боксированным отделением НКМЦ имени Круглой: «Можно применять все препараты, которые используются для лечения, они также будут использованы в профилактических целях. Прополоскать ребенку горло, промыть носовые ходы, это бывает подчас более действенным, чем прием каких-то лекарственных препаратов». Если заболевания все-таки избежать не удалось, то без лекарств не обойтись.

Любовь Надточеева: «В случае развития заболевания, есть группа препаратов, которые имеют прямое действие на вирус, есть группа препаратов иммуномодуляторов. И те и другие могут использоваться в лечении. Однако в лечении все-таки эффективнее препараты прямого действия на вирус, а не иммуномодуляторы». Проследите за тем, чтобы в каникулы ваш ребенок больше времени проводил на свежем воздухе. Особенно при небольшой минусовой температуре. В мороз вирусы гибнут, а организм - закаляется.





Елена Литинская

2 января 2017 года





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