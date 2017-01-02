Новости версия для печати Орловскому театру «Свободное пространство» исполнилось 40 лет Многие еще помнят этот театр как ТЮЗ. Время бежит быстро, меняются мизансцены, вспыхивает и гаснет рампа, выходят на поклон новые поколения актеров - театр продолжает жить, играть, радовать и оставаться одним из любимых.



Отмечать день рождения театр будет чуть позже, в марте, большой премьерой. А пока – каждый день новогодние утренники и детский спектакль. В детских постановка можно увидеть Заслуженных артистов России - Валерия Лагошу и Нонну Исаеву, которые в прошлом году были представлены к медалям ордена «За заслуги перед Отечеством». В декабре 2016 года в торжественной обстановке награды были им вручены.



Валерий Лагоша служит этому театру уже четверть века. Нонна Исаева - одна из ведущих актрис, ее умение перевоплощаться, быть новой и неузнаваемой в каждой постановке.



День рождения театра повод сказать о хорошем.

Нонна Исаева, Заслуженная артистка России: «Главное, что он не потерял. Он не потерял энтузиазма. Наш театр живой, и хочется пожелать, чтобы он оставался живым». Актеры растут, выходя на новые орбиты. Дмитрий Зайцев-Ермак - главный герой многих спектаклей - теперь столичная звезда. Не отстает от мэтров и молодежь. Им есть, у кого учиться и на кого равняться.

Олеся Балабанова, артистка театра «Свободное простанство»: «Здесь тебя всегда поддержат, помогут, подскажут. Я очень счастлива, что попала в этот театр. Валерий Лагоша, Маргарита Рыжикова , Нонна Исаева, я ими восхищаюсь, и мне кажется, что у нас вся труппа - замечательные артисты». Сцена и зрительный зал – это только маленькая часть театра. Попав в костюмерную, можно в одночасье оказаться в сказке.



Люся, так называют в театре начальника костюмерного цеха, работает здесь уже 15 лет. Невозможно подсчитать, сколько костюмов она держала в руках. Сколько шляп, ботинок, платьев, размещаются в костюмерной. Но она с легкостью разбирается в этом ворохе разноцветного театрального антуража.

Людмила Иконникова, начальник костюмерного цеха: «Я их настолько часто трогаю, что с закрытыми глазами могу определить, какой костюм к какому спектаклю. Костюмы идущих спектаклей висят под рукой». Костюмы спектаклей, уже снятых с репертуара, Люся хранит особенно тщательно.

Людмила Иконникова: «Когда я только пришла в театр как зритель, я посмотрела «Фиалку Монмартра», «Тойбеле и ее демоны». И костюмы из этих спектаклей длят меня очень дороги, они лежат в отдельном месте, я их не трогаю, никому никогда не даю, и если кто-то пренебрежительно к ним относится, скажет, к примеру, «фу, какая тряпка», я скажу: «Да вы что? Это же спектакль «Фиалка Монмартра», или это «Тойбеле и ее демоны!». В пошивочном цехе уже приступили к раскрою тканей для того, чтобы одеть артистов к следующей премьере. А это 36 костюмов на 12 персонажей, очень большая работа предстоит.

Галина Антонова, начальник пошивочного цеха: «Сейчас мы готовимся к новому спектаклю, премьера которого будет 8 марта. Спектакль будет называться «Ивонна, принцесса Бургундская». Приезжала художник, мы уже закупили часть тканей. Есть уже парча, из которой мы будем одной из героинь шить вечернее платье». Маленькая комната над зрительным залом – сердце театрального звука. А что бы все работало как часы, сразу четыре звукорежиссера обслуживают спектакль. Благодаря им слова, музыка, свет становятся на сцене одним целым.



Свой день рождения театр встречает без художественного руководителя. Александр Михайлов сейчас работает как приглашенный режиссер в Израиле, он прислал поздравление коллегам, где отметил, что создание Театра юного зрителя, одно из главных событий в культурной жизни Орла 20 века.

Лариса Селихова, заведующая образовательными программами театра: «40 лет - это расцвет, когда человек полон планов, полон жизненной энергией, полон вдохновения и азарта. Наш театр в таком возрасте находится, потому что планов огромное количество: это и гастроли, и новые спектакли, и новые премьеры, поэтому, я думаю, мы исполним все зрительские мечты». Все январские праздники театр работает. Здесь каждый день ждут и детей, и взрослых. И пусть Дед Мороз со Снегурочкой принесут артистам счастье творчества и любовь зрителей, а зрители желают театру жить и творить.





Эва Стасюлевич

2 января 2017 года





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