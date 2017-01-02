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Значительного увеличения числа вызовов «скорой» в праздник не произошло

Об этом сообщили в городской станции скорой помощи.

Впрочем, медики отмечают: весь декабрь они и без того трудятся в усиленном режиме в связи с сезоном респираторных инфекций. Однако в праздник количество звонков экстренного характера значительно не увеличилось.
Ирина Коростелева, диспетчер станции скорой медицинской помощи г. Орла: «В период новогодних праздников количество вызовов в принципе в пределах нормы, где-то на 20-30 вызовов больше. Это связано с тем, уже было увеличение вызовов в начале декабря, поскольку грипп начался, нагрузка возросла на бригады, но, в основном, это температуры. Травмы были, уличных много травм, но они не превышают норму. Каждый год зимой явления одни и те же».
По словам медиков, ни погода, ни санитарно-эпидемическая обстановка в ближайшие дни не сулят им значительного облегчения.


Иван Суверин
2 января 2017 года



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