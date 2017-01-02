Новости версия для печати Новый год на Орловщине прошел спокойно В экстренных службах области уже подвели первые итоги за праздники. Обострения оперативной обстановки не произошло, в том числе, за счет превентивных мероприятий. Зато предновогодние дни были неспокойными.



Уходящий год преподнес экстренным службам ряд неприятных сюрпризов. Особенно на них был богат вечер 30 декабря. Самым значимым ЧП стал пожар в общежитие. В переулок Силякова спасатели прибыли через 6 минут после вызова, и, тем не менее, без погибших не обошлось.

Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «По прибытии пожарного подразделения на первом этаже наблюдалось сильное задымление и горение в одной из комнат общежития. В ходе ликвидации пожара на месте пожара было обнаружено два тела погибших. Предварительно можно сказать, что причиной пожара послужила неосторожность при курении жильцов данной комнаты». Спасателям пришлось эвакуировать весь подъезд, на улицу вывели и престарелых жильцов, и родителей с детьми.

Антон Ухин, сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Хочется отметить, что с пострадавшими за два дня до происшествия сотрудниками полиции проводился инструктаж. За прошедшие дни пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 39 раз. Из них 20 выездов на ликвидацию возгораний и 19 – на различные происшествия». Другим резонансным происшествием предпоследнего дня года стало ДТП на улице Московской. Оно случилось у остановки «Гипсовый комбинат». Оба участника происшествия оказались лицами особого статуса: девушка-пешеход – несовершеннолетняя сирота; водитель, допустивший наезд – младший офицер внутренних войск. При этом само место наезда стало предметом принципиальных разногласий.



Полицейские Железнодорожного района в канун праздника «накрыли» очередную точку, где бойко торговали «левым» алкоголем.

Владимир Пашенков, старший инспектор группы исполнения административного законодательства ОП № 1 УМВД по г. Орлу: «Поступила информация, что в одном из торговых павильонов реализуется спиртосодержащая непищевая продукция. В ходе проведенных мероприятий информация подтвердилась». Сомнительный алкоголь находился в 11 полулитровых бутылках и 47 флаконах по 250 миллилитров. Кроме того, изъято 203 полиэтиленовых пакета косметической спиртосодержащей продукции по 99 грамм и 9 стеклянных бутылок пищевого ароматизатора. Все это отправлено на экспертизу. Однако сам Новый год, подытожили в УМВД, прошел относительно спокойно.

Никита Сущенко, сотрудник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Около 350 полицейских несли службу по охране порядка на территории Орловской области в новогоднюю ночь. Для обеспечения безопасности населения на улицах и в других общественных местах были усилены наряды строевых подразделений патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы. Грубых нарушений общественного порядка и ЧП не произошло. 31 декабря и 1 января дежурной частью УМВД России по Орловской области зарегистрировано три преступления. За предновогодние и праздничные дни в Орловской области было выявлено 417 административных правонарушений. Из них 72 – появления в общественных местах в состоянии опьянения и распития алкогольной продукции в запрещенных местах». Вплоть до окончания новогодних каникул все службы экстренного вызова продолжат работу в режиме повышенной готовности.





Иван Суверин

2 января 2017 года





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