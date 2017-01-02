В 2017 в Орле на свет появились четыре малыша

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понедельник
2.01.2017
17:02:14
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В 2017 в Орле на свет появились четыре малышаЭтих детей называют новогодними сюрпризами.
Двое младенцев родились в перинатальном центре, один - в больнице им. Боткина и ещё один - в городском роддоме на 2-й Посадской.
В перинатальном центре 1 января родились две девочки. И мамы и новогодние принцессы чувствуют себя хорошо, говорят врачи.
В Городском роддоме первым малышом нового года стал мальчик. Он родился 2 января.
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