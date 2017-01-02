Новости версия для печати В 2017 в Орле на свет появились четыре малыша Этих детей называют новогодними сюрпризами.



Двое младенцев родились в перинатальном центре, один - в больнице им. Боткина и ещё один - в городском роддоме на 2-й Посадской.



В перинатальном центре 1 января родились две девочки. И мамы и новогодние принцессы чувствуют себя хорошо, говорят врачи.



В Городском роддоме первым малышом нового года стал мальчик. Он родился 2 января.





Алина Чабан

2 января 2017 года





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