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Орел встретил Новый 2017 год танцуя

Сотни орловцев пришли в новогоднюю ночь на площадь Ленина, где уже по традиции отметили праздник большой дискотекой.

Заглянув в социальные сети и рассмотрев сотни праздничных фотографий, можно сделать вывод: было красиво, весело и вкусно! Самым популярным местом для новогодней фотосессии стала главная ёлка на площади Ленина. С ней делали селфи, фотографировали её со всех сторон и даже делали коллажи.

Если искусственная зелёная красавица на первом месте по популярности, то на втором – светящиеся буквы «С Новым годом». В новогоднюю ночь жители и гости города искали праздника в гирляндах. Александровский мост – самый красивый мост в городе – если судить по количеству фото. В объективы телефонов попало всё самое яркое и праздничное – здание Центробанка, ЦУМ, улица Ленина. И, конечно же, всё новогоднее действо было сосредоточено в самом центре Орла, где в новогоднюю ночь жителей и гостей поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

А чтобы в новогоднюю ночь никто не замёрз новогодний волшебник предложил танцевать. Праздничная дискотека длилась почти всю ночь. И, конечно, все ждали праздничного фейерверка. Но… тут небесная канцелярия добавила ложку дёгтя. Опустившийся туман смазал краски.

Самой лучшей смотровой площадкой оказалась в итоге набережная.

Впереди ещё целая неделя новогодних каникул. И дома сидеть уж точно не нужно.


Вести. Орёл
2 января 2017 года



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