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В ближайшие сутки в Орловской области возможно ухудшение погодных условий

По прогнозу орловского гидрометеоцентра с 21 часа 3 января по 21:00 4 января на территории Орловской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем снег, местами небольшой, местами метель. Ветер юго-западный 6-11м/с, днем 9-14м/с, с порывами до 18 м/с.

Температура воздуха ночью -4..-9°С, днем -2..-7°С.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода. Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий.