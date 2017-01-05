Новости версия для печати С 1 января плата за содержание жилья будет включать в себя плату за воду, потребляемую при содержании общего имущества В Орловской области с 1 января 2017 года будут действовать нормативы, утвержденные постановлением Правительства Орловской области от 27 октября 2016 года № 423 «Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», сообщает информационный портал Орловской области.



Нормативы потребления холодной и горячей воды рассчитаны в кубических метрах в месяц на квадратный метр общей площади следующих помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. Холодная, горячая вода, при содержании общего имущества в многоквартирном доме используется на влажную уборку помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, мытье окон, уборку контейнерных площадок и т. д. Исполнителями данных услуг будут являться управляющие компании и ТСЖ. Плата за холодную воду в целях содержания общего имущества в 2017 году (в среднем в месяц): в пятиэтажном многоквартирном доме с централизованным ГВС - 3,5 копейки на 1 м² жилой площади, (1 комнатная квартира 36 м² - 1,26 руб., 2-х комнатная 53 м² - 1,85 руб.);

в пятиэтажном многоквартирном доме без централизованного ГВС - 6 копеек на 1 м² жилой площади, (1 комнатная квартира 36 м² - 2,16 руб., 2-х комнатная 53 м² - 3,18 руб.)

в девятиэтажном многоквартирном доме составляет 3,2 копейки на 1 м² жилой площади (1 комнатная квартира 36 м²- 1,15 руб., 2-х комнатная 53 м²-3,18 руб.). Плата за горячую воду в целях содержания общего имущества в 2017 году (в среднем в месяц): в пятиэтажном многоквартирном доме с централизованным ГВС 18 копеек на 1 м² жилой площади, (1 комнатная квартира 36 м²- 6,48 руб., 2-х комнатная 53 м² - 9,54 руб.)

в девятиэтажном многоквартирном доме составляет 15 копеек на 1 м² жилой площади (1 комнатная квартира 36 м² - 5,4 руб., 2-х комнатная 53 м²-7,95 руб.). Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества. Распределяемый между потребителями объём коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, ограничен величиной соответствующего норматива потребления коммунальной услуги. При отсутствии общедомовых приборов учета и при наличии технической возможности установки общедомовых приборов учета исполнители коммунальных услуг самостоятельно определяют объем коммунального ресурса (вода, электроэнергия) с учетом повышающего коэффициента, величина которого в 2017 году принимается равной 1,5.





Орловское Информбюро

4 января 2017 года





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