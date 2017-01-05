Новости версия для печати На Орловщине ожидается понижение температуры воздуха 7 января возможен мороз до 25 градусов.



По прогнозу орловского гидрометеоцентра в ближайшие сутки в Орловской области облачно с прояснениями. Ночью снег, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью и утром местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный ночью 8-13м/с, местами порывы до 18 м/с, днем 6-11м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза. В Орле: ночью снег, метель, днем небольшой снег. Ветер юго-западный ночью 11-16 м/с, днем 6-11 м/с. Температура ночью 2-4 градусов мороза, днем 0-2 градуса мороза. 6 января временами небольшой снег. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10-15 мороза. 7 января местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура ночью -14...-19 в низких местах до -25°С, днем 13-18 градусов мороза. Для оперативного реагирования на возможные происшествия, вызванные прохождением неблагоприятных метеорологических явлений, силы и средства ГУ МЧС России по Орловской области приведены в состояние повышенной готовности.





Орловское Информбюро

4 января 2017 года





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