Новости версия для печати В Орле стартовал областной фотоконкурс «Заповедные места родного края» Организатор фотоконкурса библиотека им. Бунина совместно с Орловским региональным центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и областным отделением Всероссийского общества охраны природы. Работы принимаются до 31 марта 2017 года.



Конкурс проводится в трёх номинациях: Конкурс проводится в трёх номинациях: «Любимые места орловского края»; «Сохраним красоту родной природы»; «Животный мир». Фотографии на конкурс представляются в формате JPG (не более 10 Mb) по электронной почте: biblioquest‑2016@ya.ru Участник может представить до трёх фотографий в каждой номинации (не более 9 фотографий). Результаты конкурса будут объявлены 24 апреля 2017 года. По итогам состоится фотовыставка лучших фотографий, а также чествование победителей в библиотеке им. И.А. Бунина. «Заповедные места родного края». Подробнее о фотоконкурсе





Орловское Информбюро

5 января 2017 года





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