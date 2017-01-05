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В Орле стартовал областной фотоконкурс «Заповедные места родного края»

Организатор фотоконкурса библиотека им. Бунина совместно с Орловским региональным центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и областным отделением Всероссийского общества охраны природы. Работы принимаются до 31 марта 2017 года.

Конкурс проводится в трёх номинациях:
  1. «Любимые места орловского края»; 
  2. «Сохраним красоту родной природы»; 
  3. «Животный мир».
Фотографии на конкурс представляются в формате JPG (не более 10 Mb) по электронной почте: biblioquest‑2016@ya.ru.
 
Участник может представить до трёх фотографий в каждой номинации (не более 9 фотографий).
 
Результаты конкурса будут объявлены 24 апреля 2017 года. По итогам состоится фотовыставка лучших фотографий, а также чествование победителей в библиотеке им. И.А. Бунина.
 
Подробнее о фотоконкурсе «Заповедные места родного края».



Орловское Информбюро
5 января 2017 года



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