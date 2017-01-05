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В Орле стартовал областной фотоконкурс «Заповедные места родного края»Организатор фотоконкурса библиотека им. Бунина совместно с Орловским региональным центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и областным отделением Всероссийского общества охраны природы. Работы принимаются до 31 марта 2017 года.
Конкурс проводится в трёх номинациях:
- «Любимые места орловского края»;
- «Сохраним красоту родной природы»;
- «Животный мир».
Фотографии на конкурс представляются в формате JPG (не более 10 Mb) по электронной почте: biblioquest‑2016@ya.ru
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Участник может представить до трёх фотографий в каждой номинации (не более 9 фотографий).
Результаты конкурса будут объявлены 24 апреля 2017 года. По итогам состоится фотовыставка лучших фотографий, а также чествование победителей в библиотеке им. И.А. Бунина.
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о фотоконкурсе «Заповедные места родного края»
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