Новости версия для печати Главным Управлением МЧС по Орловской области развёрнут мобильный пункт обогрева Пункт обогрева расположен на 391 км трассы «М-2» Крым. Он поможет водителям в случае сложной ситуации на дорогах в зимний период.



Пункт обогрева оснащен палатками для размещения, обогрева и оказания психологической помощи, запасом горюче-смазочных материалов, мебелью для отдыха, одеялами, питьевой водой, одноразовой посудой, продуктами питания, полевой кухней. В случае затруднения движения, образования автомобильных заторов, здесь водители и пассажиры смогут обогреться, отдохнуть, выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны, а также получить всестороннюю информационную помощь. МЧС напоминает, в случае беды обращаться на телефон службы спасения 101 (112), а также на телефон доверия Главного управления МЧС России по Орловской области 8 (4862) 76-17-78.





Орловское Информбюро

5 января 2017 года





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