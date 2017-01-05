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четверг
5.01.2017
23:56:54
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».
- Укротители «огненного Петуха». Особый противопожарный режим будет действовать в Орловской области все новогодние праздники.
- Свет Вифлеемской звезды. Рождество Христово в Орле отметят торжественными богослужениями.
- Для начинающих актеров Рождество наполнено особым смыслом и ожиданием. В школе искусств им. Кабалевского полным ходом идет подготовка новой рождественской постановки.
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