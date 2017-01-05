Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



- Укротители «огненного Петуха». Особый противопожарный режим будет действовать в Орловской области все новогодние праздники. - Свет Вифлеемской звезды. Рождество Христово в Орле отметят торжественными богослужениями. - Для начинающих актеров Рождество наполнено особым смыслом и ожиданием. В школе искусств им. Кабалевского полным ходом идет подготовка новой рождественской постановки.

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Вести. Орёл

5 января 2017 года





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