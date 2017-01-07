Новости версия для печати Сегодня вечером во всех орловских храмах будут звонить колокола Прихожане соберутся на встречу первого в этом году Великого православного праздника - Рождества Христова. В канун этого события к жителям Орловщины обратился митрополит Орловский и Болховский Антоний.













Орловское Информбюро

6 января 2017 года





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