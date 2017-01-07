Сегодня вечером во всех орловских храмах будут звонить колокола

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суббота
7.01.2017
5:22:46
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Сегодня вечером во всех орловских храмах будут звонить колоколаПрихожане соберутся на встречу первого в этом году Великого православного праздника - Рождества Христова. В канун этого события к жителям Орловщины обратился митрополит Орловский и Болховский Антоний.
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