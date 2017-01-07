МЧС предупреждает: в Орловской области похолодает до -27 градусов

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МЧС предупреждает: в Орловской области похолодает до -27 градусовНочью температура воздуха опустится до -17°С…-22°С.
По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки (с 6 по 7 января) в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем снег, местами небольшой, местами метель, на дорогах снежные заносы.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Температура воздуха ночью -17°C…-22°C, при прояснениях до 27 градусов мороза. Днем 14-19 градусов мороза.
В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, ограничением в работе всех видов транспорта, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах местного значения и федеральной трассе М-2 «Крым»
, затруднением при ведении аварийно-спасательных работ.
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