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МЧС предупреждает: в Орловской области похолодает до -27 градусов

Ночью температура воздуха опустится до -17°С…-22°С.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки (с 6 по 7 января) в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем снег, местами небольшой, местами метель, на дорогах снежные заносы. 
 
Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. 
 
Температура воздуха ночью -17°C…-22°C, при прояснениях до 27 градусов мороза. Днем 14-19 градусов мороза.
 
В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, ограничением в работе всех видов транспорта, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах местного значения и федеральной трассе М-2 «Крым», затруднением при ведении аварийно-спасательных работ.
 
Главное управление МЧС России по Орловской области обращается к населению с предупреждением о необходимости соблюдения мер безопасности!
 



Орловское Информбюро
6 января 2017 года



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