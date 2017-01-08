Новости версия для печати Вести. Орёл. События недели. 8.01.2017 - Звали Дедушку Мороза? Он пришел на Орловщину. - Светлый праздник Рождества в храмах и на театральных подмостках. - В Год Петуха расправили крылья. Как Орел встретил Новый год? - Первые часы нового года и первые минуты жизни. Город встретил новых жителей.









Вести. Орёл

8 января 2017 года





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