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воскресенье
8.01.2017
17:25:05
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Вести. Орёл. События недели. 8.01.2017- Звали Дедушку Мороза? Он пришел на Орловщину. - Светлый праздник Рождества в храмах и на театральных подмостках. - В Год Петуха расправили крылья. Как Орел встретил Новый год? - Первые часы нового года и первые минуты жизни. Город встретил новых жителей.
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