Новости версия для печати Горячий чай и каша помогли согреться прихожанам в Рождественскую ночь В Рождественскую ночь в Орле все желающие смогли отведать угощения от сотрудников специализированной пожарно-спасательной части, которые с помощью полевой кухни приготовили гречневую кашу с мясом и сладкий чай.



Такой рождественский подарок пришелся орловцам по душе, они с удовольствием пробовали приготовленные угощения и согревались, так как накануне в регион пришло сильное похолодание. По словам повара, одной «закладкой» продуктов можно накормить до 250 человек. Юные орловцы подходили за добавкой и искренне благодарили сотрудников МЧС. В новогодние и рождественские праздники, когда все отдыхают, спасатели и пожарные находятся на боевом посту и готовы в любую минуту прийти на помощь. Такой рождественский подарок пришелся орловцам по душе, они с удовольствием пробовали приготовленные угощения и согревались, так как накануне в регион пришло сильное похолодание. По словам повара, одной «закладкой» продуктов можно накормить до 250 человек. Юные орловцы подходили за добавкой и искренне благодарили сотрудников МЧС. В новогодние и рождественские праздники, когда все отдыхают, спасатели и пожарные находятся на боевом посту и готовы в любую минуту прийти на помощь. Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает: в случае происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101», со стационарного телефона – «01».





Пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

8 января 2017 года





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