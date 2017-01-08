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Орловские инспекторы ДПС помогли жителям Тульской области, у которых в дороге закончилось горючее

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области Сергей Дадыкин и Владимир Сотников находились на маршруте патрулирования на автодороге М-2 «Крым». В одиннадцатом часу утра, в районе 410 километра на Кромской объездной, полицейские обратили внимание на стоящий автомобиль-эвакуатор «Газель» с замерзшими стеклами. Полицейские остановились, что бы узнать, что произошло. В салоне машины находились трое молодых людей. Они пояснили инспекторам, что едут в Тульскую область, но так как у них закончились и бензин и газ - не могут завести автомобиль. В выходной морозный день на дороге было очень мало проезжавших машин и не было возможности попросить у кого-либо помощи – добраться до ближайшей заправочной станции.

Полицейские пересадили замерзавших людей в служебный автомобиль. Пока те отогревались – инспекторы остановили машину, водитель которой согласился помочь попавшим в беду людям. Граждане оставили перевозимую ими иномарку и на транспортируемом эвакуаторе добрались до заправочной станции, где пополнили запасы топлива.

После этого жители соседней области вернулись за оставленным эвакуируемым автомобилем и продолжили свой путь. О том, что инспекторы оказали им помощь, водитель сообщил на телефон доверия регионального УМВД и выразил слова благодарности полицейским.

Примечательно, что днем ранее, также в районе Кромской объездной, полицейские помогли водителю орловского автобуса марки «Мерседес Спринтер», перевозившего людей в Курскую область. У мужчины в дороге перестал работать двигатель. Полицейские помогли водителю завести автобус и люди благополучно продолжили свое путешествие.



Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области Сергей Дадыкин и Владимир Сотников.



