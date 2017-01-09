Новости версия для печати В наступившем году на территории Орловской области будет действовать прежний размер взноса на капремонт Это было утверждено соответствующим постановлением правительства региона.



Стоит напомнить, что минимальный размер взноса на капремонт общего имущества на территории области установлен в размере 6 рублей 60 копеек на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме в месяц, сообщает orel-region.ru





Татьяна Напольских

9 января 2017 года





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