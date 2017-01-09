В наступившем году на территории Орловской области будет действовать прежний размер взноса на капремонт

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понедельник
9.01.2017
11:00:09
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В наступившем году на территории Орловской области будет действовать прежний размер взноса на капремонтЭто было утверждено соответствующим постановлением правительства региона.
Стоит напомнить, что минимальный размер взноса на капремонт общего имущества на территории области установлен в размере 6 рублей 60 копеек на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме в месяц, сообщает orel-region.ru
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