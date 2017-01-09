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Александр Бударин поручил усилить работу служб и ведомств в связи с резким похолоданием на территории Орловской области

В частности, необходимо усилить контроль за безопасностью движения на автодорогах, принять меры, направленные на поддержку людей, попавших под влияние низких температур, обеспечить пожарную безопасность в связи с высоким риском пожаров в период сильного похолодания, усилить контроль за работой объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, а также ряд других.

В связи с морозами повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП, линий связи, ограничением в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП.

Учреждения соцзащиты и медучреждения области готовы принимать замерзающих.

ГУ МЧС по Орловской области развернуло мобильный пункт обогрева на 391-м километре трассы М-2 «Крым». Он сможет помочь водителям, попавшим в беду на автодороге. Мобильный пункт оснащен палатками для размещения, обогрева, оказания помощи, запасом ГСМ, водой и едой, местами для отдыха, сообщает orel-region.ru

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «101» или «112» (со стационарных телефонов – «01»). «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Орловской области – 8 (4862) 76-17-78.


Орловское Информбюро
9 января 2017 года



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